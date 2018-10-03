2018-10-03T12:14:32+03:00
Недвижимость

«Т Плюс»: в Саратове отопительный сезон начнется по графику

В тепловую инфраструктуру города вложено более 600 млн рублей
Екатерина Семенова
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Директор территориального управления по теплоснабжению Саратова Андрей Кантемиров принял участие в совещании по подготовке к отопительному сезону. В своем докладе он рассказал о масштабных работах.

В рамках подготовки городской теплосетевой инфраструктуры Саратова к новому отопсезону и программы «Re:Конструкция» компания направила более 600 млн рублей. Всего в областном центре по программе ремонтов заменено свыше 15 км трубопроводов, более 21 км трубопроводов оснащены новой изоляцией.

Наиболее масштабные работы по техническому перевооружению магистральных теплотрасс большого диаметра проведены по ул. Бахметьевская, Авиационная, Соколовая. Реконструкция тепловых сетей проводилась с применением самых современных технологий - предизолированной трубой заводской готовности с ППУ-изоляцией в пластиковой оболочке, вмонтированной системой оперативно-дистанционного контроля. Срок службы новых трубопроводов составляет более 30 лет, а новая система контроля позволит дистанционно следить за надежностью работы теплотрассы.

В настоящее время завершаются работы по ул. Сакко и Ванцетти и ул. Мичурина, которые дополнительно были включены в программу ремонтов по результатам летних гидравлических испытаний. Все работы будут окончены до начала отопительного сезона.

Для оперативного устранения нештатных ситуаций во время ОЗП создан аварийный запас расходных материалов — арматуры, трубы, задвижек и пр., сформированы ремонтные бригады, подготовлена специальная техника. По словам Кантемирова, проделанная Саратовским филиалом «Т Плюс» работа по подготовке Саратова к новому отопительному сезону позволит войти в него своевременно и минимизировать возможность возникновения нештатных ситуаций в зимнее время.

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