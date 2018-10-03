Вячеслав Володин предложл ректору СГМУ взять шефство над Перелюбским районом

3 Окт. 12:03 2018-10-03T12:03:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Встреча председателя Государственной думы Вячеслава Володина с работниками районной больницы Перелюба началась с воспоминаний. Об этом в своем Телеграм-канале «Пара слов» написал депутат Госдумы Николай Панков.

- Главврач показала жилье, что Володин построил для врачей. И сегодня восемь человек там живут в шаге от работе. Вопросы обеспечения кадрами — это основной вопрос сельских поликлиник. Спикера интересуют вопросы вовлечения и подготовки специалистов для работы по профессии. Володин не только интересуется, он дает предложения и помощь для решения задачи, — написал Николай Панков.

По его словам, Володин предложил ректору медуниверситета взять шефство над районом.

- Стало явью пикантное признание Попкова. Он признался, что вместе с главврачом больницы вместе учился. Спикер возвращает ректора к реалиям жизни. Он довел до ректора, что в медицине 50% вакансии. Это говорит о том, что сложно о качестве услуги говорить. Поэтому университеты не должны только обучать, но и способствовать, чтобы дипломированные специалисты шли в профессию. А для этого должна быть система вовлечения студентов для возвращения в районы, в профессию, — отметил Николай Панков.

По словам депутата, Вячеслав Володин предостерег ректора «подавать фанфары», так как все видят недостаток кадров в здравоохранении.

- Виден отрыв науки от практики. Но критика и диалог Володина правильный, он за людей. Предлагает ректору проводить личный прием в районах, — сообщил депутат.

На сделанной им фотографии Николай Панков отметил то, что Володин сильно озадачен бравадой ректора.

- А серьезно, он прав. Люди не виноваты. Они хотят получать качественную помощь. Спикер Госдумы поддержал главврача, что ей не за что извиняться. Она 30 лет здесь работает и может требовать с сокурсника помощь. Когда ректор сам начнет приезжать в сельские районы однозначно и качество здравоохранения улучшится. И студенты появятся, сказал Володин, — написал Николай Панков.