Саратовский «Протон-БАЭС» прекратил тренировки в ФОК «Звездный»
Со 2 октября волейбольный клуб «Протон-БАЭС» прекратил тренировки в ФОК «Звездный» Саратова.
Об этом корреспонденту «КП-Саратов» сообщил председатель правления ВК «Протон» Станислав Кукушкин.
Он отметил, что министерство спорта направило письмо руководству клуба, сообщив о долгах по аренде. В связи с этим ФОК пришлось освободить.
Станислав Кукушкин подтвердил, что долги имеются, однако, по его словам, они сложились из-за того, что бюджет до сих пор не полностью выплатил грант. Также, как он отметил, еще не поступили несколько миллионов рублей спонсорских средств от ПАО «ФосАгро».
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Тем не менее, чиновники утверждают, что уже переманили несколько игроков и тренера