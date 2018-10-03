Саратовский «Протон-БАЭС» прекратил тренировки в ФОК «Звездный»

3 Окт. 11:47 2018-10-03T12:55:07+03:00

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Со 2 октября волейбольный клуб «Протон-БАЭС» прекратил тренировки в ФОК «Звездный» Саратова.

Об этом корреспонденту «КП-Саратов» сообщил председатель правления ВК «Протон» Станислав Кукушкин.

Он отметил, что министерство спорта направило письмо руководству клуба, сообщив о долгах по аренде. В связи с этим ФОК пришлось освободить.

Станислав Кукушкин подтвердил, что долги имеются, однако, по его словам, они сложились из-за того, что бюджет до сих пор не полностью выплатил грант. Также, как он отметил, еще не поступили несколько миллионов рублей спонсорских средств от ПАО «ФосАгро».

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