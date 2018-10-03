2018-10-03T13:26:39+03:00
Общество

В администрации Саратова продолжают обсуждать изменения в Правила благоустройства

Рассматриваются предложения от жителей
Екатерина Семенова
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Совещание по изменениям в Правила благоустройстваСовещание по изменениям в Правила благоустройства
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В администрации Саратова 2 октября состоялось совещание, на котором обсудили изменения в Правила благоустройства города.

Участники мероприятия, депутаты Городской думы Дмитрий Кудинов, Анатолий Серебряков, Вячеслав Доронин, Олег Комаров, сотрудники различных структурных подразделений администрации Саратова, представители научного сообщества, общественности и др, рассмотрели сразу несколько разделов указанного документа, в частности, пункты «Домовые знаки», «Входные группы», «Кровли», «Содержание малых архитектурных форм», «Ограждения».

В настоящее время в Саратове идет обсуждение предложений от профессора СГАУ им. Н.И. Вавилова, члена городской Общественной палаты Ольги Сокольской, а также от представителей общественной проектной группы Андрея Ларина и Ольги Бурутиной. Кроме того, по одному пункту были рассмотрены и предложения, поступившие от жителей по электронной почте.

Все они были тщательно рассмотрены, часть из них принята, часть – отклонена.

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