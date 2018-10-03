В Саратове завели уголовное дело на водителя за повторное пьянство за рулем

3 Окт. 10:57 2018-10-03T10:57:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кировском районе Саратова 2 октября возбудили уголовное дело против водителя иномарки, севшего за руль в пьяном виде без прав.

Как сообщили "КП-Саратов" в ГИБДД региона, 1 октября в 23.26 на пересечении ул. Б.Горная и Вольская во время оперативных мероприятий сотрудники ГИБДД остановили "Хендай" с нетрезвым водителем за рулем. 36-летний водитель не только находился в пьяном виде, но еще и был лишен прав.

Его лишили водительских документов в прошлом году 25 сентября на 1 год 6 месяцев. Водительское удостоверение сдано не было. Нарушителю уже избрана мера пресечения: обязательство о явке.