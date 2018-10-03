2018-10-03T10:59:22+03:00
Общество

Володин предложил начать решение кадрового вопроса с Перелюбского района

Он также осмотрел участок под будущим спорткомплексом
Екатерина Семенова
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Вячеслав Володин в Перелюбском районеВячеслав Володин в Перелюбском районе
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Во время встречи с жителями Перелюбского района председатель Государственной думы Вячеслав Володин осмотрел площадку под будущий спорткомплекс.

Депутат Госдумы Николай Панков в своем Телеграм-канале «Пара слов» сообщил, что спикер вникает во все детали.

- Как здесь можно расположить площадки для баскетбола, волейбола, спортивные снаряды. На встрече просит говорить не о достижениях, а о проблемах, — отметил Панков.

Кроме того, Вячеслав Володин предложил кадровый вопрос начать решать системно, с Перелюбского района.

Напомним, сегодня спикер Госдумы посещает Перелюбский и Ивантеевский район.

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