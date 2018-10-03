На саратовской трассе эвакуатор "Чайка" на полном ходу врезалась в Киа "Спектра"
В результате аварии в больницу попал 28-летний водитель иномарки
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В Саратовском районе Саратовской области 2 октября отечественный автомобиль протаранил иномарку.
Как сообщили "КП-Саратов" в ГИБДД региона, авария случилась в 22:30 на 3 км автомобильной дороги "Сызрань - Саратов - Волгоград - Пристанное - Ершов - Озинки - граница Казахста".
По предварительным данным, 26-летний водитель, управляя автомашиной "Чайка", резко перестроился и не убедился в безопасности маневра. Он должен был уступить , дорогу автомобилю Киа "Спектра", ехавшей в попутном направлении.
В результате аварии в больницу попал 28-летний водитель иномарки.