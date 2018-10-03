В Энгельсе байдарочники закрыли сезон

3 Окт. 10:30 2018-10-03T10:30:36+03:00

Прошли Открытые соревнования Саратова по гребле на байдарках и каноэ «Закрытие сезона»

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В Энгельсе прошли Открытые соревнования Саратова по гребле на байдарках и каноэ «Закрытие сезона».

Как сообщили "КП-Саратов" сегодня, 2 октября, в минспорта региона, турнир прошел на водно-спортивной базе «СШОР ГБК» прошли Открытые соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Закрытие сезона».

На дистанцию вышли гребцы-одиночки; юноши и девушки до 17 лет; юниоры и юниорки до 19 лет, а также мужчины и женщины. Участники гонок соревновались на дистанциях 200 и 2000 метров. Среди мужчин-байдарочников победил Иван Ковылин, амв каноэ-одиночке Александр Дубовский.