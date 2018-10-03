В Саратове суд и приставы заставили мужчину снести гараж

3 Окт. 10:29 2018-10-03T10:30:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Во Фрунзенском районе Саратова судебные приставы заставили владельца гаража снести его.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП, металлический гараж был установлен на улице Железнодорожная и занимал земельный участок, мешая его использованию.

Суд обязал мужчину снести гараж, но тот требование проигнорировал. В связи с этим было возбуждено исполнительное производство, но это также не возымело действия.

Тогда пристав выехал на место и вручил гражданину извещение о принудительном сносе гаража. После этого тот демонтировал строение.