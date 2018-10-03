В Саратове суд и приставы заставили мужчину снести гараж
Строение мешало использованию земельного участка
Демонтаж гаража
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Во Фрунзенском районе Саратова судебные приставы заставили владельца гаража снести его.
Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП, металлический гараж был установлен на улице Железнодорожная и занимал земельный участок, мешая его использованию.
Суд обязал мужчину снести гараж, но тот требование проигнорировал. В связи с этим было возбуждено исполнительное производство, но это также не возымело действия.
Тогда пристав выехал на место и вручил гражданину извещение о принудительном сносе гаража. После этого тот демонтировал строение.
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