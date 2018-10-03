В Энгельсе "четырнадцатая" возле дома сбила пенсионерку

3 Окт. 10:20 2018-10-03T10:20:52+03:00

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В Энгельсском районе Саратова 2 октября произошло ДТП.

Как сообщили "КП-Саратов" в ГИБДД региона, ДТП случилось в 14:05 в Энгелье на ул. Минская возле дома №54.

28-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 21144", резко сдал назад, и при при выезде с прилегающей территории на проезжую часть не убедился в безопасности маневра. В результате под колеса попала пожилая женщина. Врачи оказали 77-летней пострадавшей первую помощь. Ей назначили амбулаторное лечение.