2018-10-03T10:04:25+03:00
Общество

В ТЮЗе показали новые спектакли по старым постановкам

На создание эскизов режиссерам дали четыре дня
Екатерина Семенова
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Форум-фестиваль «Век детства»Форум-фестиваль «Век детства»
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В Саратове стартовал форум-фестиваль «Век детства», посвященный столетнему юбилею театра юного зрителя имени Киселева. 2 октября на трех площадках прошли показы эскизов спектаклей, созданных в рамках XIV творческой лаборатории «Четвертая высота».

Как пояснил главный режиссер театра Алексей Логачев, из-за 100-летнего юбилея режиссерам, которые приглашены на лабораторию, предложили поставить спектакли по знаковым для театра пьесам.

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На планшете большой сцены ТЮЗа режиссер Виктория Печерникова показала эскиз по произведению Астрид Линдгрен «Мы на острове Сальткрока». На малой сцене театра режиссер Галина Бызгу представила свое видение пьесы по повести Федора Достоевского «Вечный муж». На малой сцене старого ТЮЗа эскиз по пьесе Виктора Розова «С вечера до полудня» поставил Кирилл Сбитнев.

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По условиям творческой лаборатории на постановку спектакля отводилось четыре дня.

После каждого просмотра проходило обсуждение, в котором участвовали театральные критики и зрители. Но кроме того, каждый присутствующий принимал участие в голосовании, которое может решить судьбу эскиза. Всем присутствующим предлагали на выбор три варианта – «Продолжить работу с включением в репертуар», «Было интересно, но только как эскиз» или «Забыть как кошмарный сон».

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Форум фестиваль «Век детства» продлится еще два дня. Определена окончательная дата открытия памятника Юрию Киселеву. Торжественное событие пройдет 4 октября, в последний день юбилейных мероприятий.

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