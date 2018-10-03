2018-10-03T09:58:06+03:00
Общество

Отопительный сезон в Саратове начнется 15 октября

Резкого вторжения арктического воздуха в Саратовской области не предвидится
Мария ГОШИНА
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Отопительный сезон в Саратове ориентировочно начнется как обычно, 15 октября. Как сообщили 3 октября на ПДС при главе города, отопление включают в жилых домах, когда среднесуточная температура опускается ниже 8 градусов.

Как отметил председатель комитета по ЖКХ мэрии Александр Мышев, администрация постоянно мониторит ситуацию, делает запросы в областную метеослужбу. И по предварительным прогнозам местных синоптикорв, до 15 числа резкого затока арктического воздуха в Саратовской области не предвидится.

Глава Саратова Михаил Исаев рекомендовал профильным чиновникам не опоздать по срокам, покольку на массовую подачу тепла в город уйдет не менее двух недель..

Чиновники отметили, что по закону мэрия может начать отопсезон и раньше.

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