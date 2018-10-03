Вячеслав Володин хочет сделать область без окраин — Панков

3 Окт. 09:46 2018-10-03T09:46:46+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков во время рабочей поездки в Перелюб вместе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным сообщил, что учителя местных школ пригласили его на чаепитие.

- За чаем обсудили и ремонт школы, и плохую дорогу к Перелюбу. Спикер интересуется зарплатой молодых учителей, признает, что молодые кадры не системно идут в отрасль. А на встрече он заявил об отдельной программе для отдаленных районов. Причем, спикер сам из семьи учителя. Его мама учила всю жизнь детей в начальных классах. Поэтому он внимательно выслушивал учителей и пресекал, когда они говорили, что у них все хорошо. Его не обманешь, — уверен Николай Панков.

Также он рассказал о Саратове.

- Что касается отдаленных районов, есть пример в Саратове в Комсомольском поселке: Саратов без окраин. Володин хочет сделать область без окраин, — заявил Николай Панков.

Он заявил, что серьезность намерений Вячеслава Володина видна и по новому формату.

- К примеру, с образованием на встречу пригласили ректора СГУ им. Чернышевского. А на встрече с здравоохранением будет областной министр здравоохранения и ректор медуниверситета, — сообщил депутат госдумы в Телеграм-канале «Пара слов».