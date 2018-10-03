В Солнечном поселке рецидивистка стащила с барной стойки чужой мобильник

3 Окт. 09:46 2018-10-03T09:46:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Солнечном поселке Саратова 2 октября полицейские раскрыли грабеж.

Как сообщили "КП-Саратов" в ГУ МВД региона, в 15.09 в дежурную часть обратилась безработная 39-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестные с 14.10 до 14.20 утащили с барной стойки, расположенной в магазине по ул.2 проезд Блинова сотовый телефон.

Полицейсикие выехали в магазин, находящийся в доме №8а, и оперативно задержали 40-летнюю гражданку. Рецидивистка дала признательные показания. Телефон вернула.