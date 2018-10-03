В Солнечном поселке рецидивистка стащила с барной стойки чужой мобильник
Рецидивистка дала признательные показания
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В Солнечном поселке Саратова 2 октября полицейские раскрыли грабеж.
Как сообщили "КП-Саратов" в ГУ МВД региона, в 15.09 в дежурную часть обратилась безработная 39-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестные с 14.10 до 14.20 утащили с барной стойки, расположенной в магазине по ул.2 проезд Блинова сотовый телефон.
Полицейсикие выехали в магазин, находящийся в доме №8а, и оперативно задержали 40-летнюю гражданку. Рецидивистка дала признательные показания. Телефон вернула.