Мужчина поджег чужой сарай в селе Хоперское
Он дал признательные показания
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В селе Хоперское Балашовского района сгорел сарай.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, сообщение о возгорании поступило 2 октября в 03:15 от 68-летней местной жительницы.
По словам женщины, сарай сгорел во дворе ее дома. При этом она подозревает, что строение подожгли.
Сотрудники полиии установили, что поджог был совершен 27 сентября 53-летним жителем села Тростянка. Ранее он уже был неоднократно судим.
Злоумышленник дал признательные показания.