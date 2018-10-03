Мужчина поджег чужой сарай в селе Хоперское

3 Окт. 09:37 2018-10-03T09:37:10+03:00

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В селе Хоперское Балашовского района сгорел сарай.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, сообщение о возгорании поступило 2 октября в 03:15 от 68-летней местной жительницы.

По словам женщины, сарай сгорел во дворе ее дома. При этом она подозревает, что строение подожгли.

Сотрудники полиии установили, что поджог был совершен 27 сентября 53-летним жителем села Тростянка. Ранее он уже был неоднократно судим.

Злоумышленник дал признательные показания.