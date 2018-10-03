Директора швейной фирмы в Аткарске оштрафовали на 100 тыс. рублей
Она пять месяцев на платила зарплату работникам
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В Аткарске Саратовской области вынесен приговор директору ООО «Скиф-Сервис» Наталье Чемакиной.
Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, женщину признали виновной в невыплате зарплаты.
Расследование показало, что в организации, которая занимается пошивом спецодежды, не платили зарплату с января по май 2018 года. Общая сумма задолженности превысила 70 тыс. рублей, при этом возможность погашения долгов имелась.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
В ходе следствия директор признала свою вину, долги были погашены.
Суд признал Наталью Чемакину виновной и оштрафовал на 100 тыс. рублей.