Директора швейной фирмы в Аткарске оштрафовали на 100 тыс. рублей

3 Окт. 09:19 2018-10-03T09:19:03+03:00

Она пять месяцев на платила зарплату работникам

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В Аткарске Саратовской области вынесен приговор директору ООО «Скиф-Сервис» Наталье Чемакиной.

Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, женщину признали виновной в невыплате зарплаты.

Расследование показало, что в организации, которая занимается пошивом спецодежды, не платили зарплату с января по май 2018 года. Общая сумма задолженности превысила 70 тыс. рублей, при этом возможность погашения долгов имелась.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В ходе следствия директор признала свою вину, долги были погашены.

Суд признал Наталью Чемакину виновной и оштрафовал на 100 тыс. рублей.