Энергетики установили детскую площадку на улице Соколовая в Саратове

3 Окт. 09:12 2018-10-03T09:30:02+03:00

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Саратовский филиал «Т Плюс» установил детскую площадку во дворе дома № 44/62 по улице Соколовая в рамках федерального проекта «Территория детства с «Т Плюс».

Детско-спортивный комплекс состоит из качелей, карусели, песочницы, детского игрового комплекса, качалок и лавочек, предназначенных как для детей младшего возраста, так и для ребят постарше. Все оборудование сертифицировано и соответствует требованиям Национального стандарта РФ ГОСТ Р 52169-2012 "Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования". Кроме того, на площадку был завезен новый песок.

«Наша компания занимается не только поставкой тепловой энергии нашим клиентам, но и реализацией добрых проектов для горожан, - отмечает директор Территориального управления по теплоснабжению в г. Саратове Андрей Кантемиров, - Особое внимание компания уделяет благоустройству и безопасности. Благотворительный проект «Территория детства с «Т Плюс» вырос из желания компании подарить радость самым маленьким жителям городов. В этом году Группа «Т Плюс» устанавливает в каждом регионе подобные комплексы и намерена этот проект продолжать».

По случаю открытия новой игровой площадки энергетики организовали во дворе дома детский праздник с обширной развлекательной программой. В гости к самым маленьким саратовцам пришли герои детских фильмов, которые провели для ребят конкурсы и веселые игры с подарками.

Стоит отметить, что проект успешно реализовался на прошлой неделе и в г. Балаково по адресу ул. Набережная Леонова, 3. Во дворе дома был установлен новый спортивный гимнастический комплекс для детей постарше, песочница и машинка на пружинке для самых маленьких, горка, качели, балансир для ребят всех возрастов, а также лавочки для родителей, бабушек и дедушек.

Впервые игровая площадка в раках проекта «Территория детства с «Т Плюс» появилась в 2017 году во дворе дома № 35/37 по ул. Бахметьевская.