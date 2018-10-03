2018-10-03T08:52:51+03:00
Общество

Жители Перелюба с нетерпением ждут, когда проект Володина откроет им новые возможности — Панков

Председатель Госдумы посещает Перелюб
Екатерина Семенова
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Депутат Госдумы Николай Панков опубликовал в своей Телеграм-канале «Пара слов», посвященный визиту спикера нижней палаты парламента в Саратовскую область.

- Володин свой человек в Перелюбе, говорит директор школы. Вспомнила, как помог с ремонтом здания несколько лет назад. И рассказала о том, что волнует сегодня. В школе 19 спортивных секций, ребята участвуют во многих соревнованиях в стране. Но хотят и сами принимать гостей на своей площадке. Есть место под спорткомплекс, опытные учителя физкультуры, у детей есть желание заниматься. С нетерпением ждут, когда проект спикера откроет им новые возможности, — сообщил Николай Панков.

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