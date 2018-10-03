В Саратове на линию не вышел трамвай в Заводском районе

3 Окт. 08:38 2018-10-03T08:39:02+03:00

Нет движения на маршруте троллейбуса № 2а

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В Саратове утром 3 октября на линию не вышли трамваи и троллейбусы двух маршрутов.

Как сообщили в соцсети "ВКонтакте", нет движения на маршруте трамваев № 5 и троллейбусов № 2а.

- Движение указанных маршрутов остановлено,- уточнили в профильном паблике.

Напомним, что утром, в 7:30, было прервано движение троллейбусных маршрутов №2 и 4.

Как уточнили в профильном паблике, затор возник на ул. Чернышевского.

Пассажиры вынуждены пересаживаться на маршрутки.