В Саратове на линию не вышел трамвай в Заводском районе
Нет движения на маршруте троллейбуса № 2а
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В Саратове утром 3 октября на линию не вышли трамваи и троллейбусы двух маршрутов.
Как сообщили в соцсети "ВКонтакте", нет движения на маршруте трамваев № 5 и троллейбусов № 2а.
- Движение указанных маршрутов остановлено,- уточнили в профильном паблике.
Напомним, что утром, в 7:30, было прервано движение троллейбусных маршрутов №2 и 4.
Как уточнили в профильном паблике, затор возник на ул. Чернышевского.
Пассажиры вынуждены пересаживаться на маршрутки.