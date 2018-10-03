Саратовцам привезут воду в автоцистернах

3 Окт. 08:24 2018-10-03T08:25:02+03:00

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В Саратове без холодной воды 3 октября остались дома в Ленинском районе.

Как сообщили коммунальщики, включат ее только 4 октября, ближе к обеду.

В связи с плановым отключением холодного водоснабжения с 3 октября с 7.00 до 13.00 дня следующего жителям привезут воду в автоцистернах.

Поолный список адресов и время привоза ресурса можно найти на профильном сайте ООО "КВС".

Подвоз осуществляется по заявкам районных администраций.