Саратовцам привезут воду в автоцистернах
Подвоз воды организован по заявкам районных администраций
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В Саратове без холодной воды 3 октября остались дома в Ленинском районе.
Как сообщили коммунальщики, включат ее только 4 октября, ближе к обеду.
В связи с плановым отключением холодного водоснабжения с 3 октября с 7.00 до 13.00 дня следующего жителям привезут воду в автоцистернах.
Поолный список адресов и время привоза ресурса можно найти на профильном сайте ООО "КВС".
Подвоз осуществляется по заявкам районных администраций.