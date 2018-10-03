2018-10-03T08:54:07+03:00
Общество

Вячеслав Володин посещает Саратовскую область

Он рассмотрит возможность строительства спортплощадок у школ
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сегодня, 3 октября, посещает Саратовскую область.

Как сообщает его пресс-служба, в рамках рабочей поездки в регион он посетит Перелюбский и Ивантеевский районы.

Вячеслав Володин проведет встречу с врачами и медперсоналом Центральной районной больницы.

Напомним, в ходе посещения Романовского района Вячеслав Володин подверг критике работу медицинских учреждений районного уровня, подчеркнув, что неукомплектованность кадрами менее, чем 50%, негативно сказывается на представляемой медицинской помощи. На встрече жители Романовки рассказали Вячеславу Володину, что в районной больнице есть аппарат УЗИ, но нет врачей, которые могли бы на нем работать, также остро ощущается нехватка других специалистов, например, хирургов.

Вячеслав Володин предложил реализовать в Саратовской области программу развития отдаленных территорий, которая, по его мнению, могла бы включать в себя Романовский, Александрово-Гайский, Озинский, Перелюбский, Ивантеевский, Турковский, Самойловский районы.

Также в ходе поездки в райцентры Перелюб и Ивантеевку Вячеслав Володин планирует посетить общеобразовательные школы с целью рассмотреть возможность строительства рядом со школами спортивных комплексов открытого типа.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет