Вячеслав Володин посещает Саратовскую область

3 Окт. 08:10 2018-10-03T08:54:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сегодня, 3 октября, посещает Саратовскую область.

Как сообщает его пресс-служба, в рамках рабочей поездки в регион он посетит Перелюбский и Ивантеевский районы.

Вячеслав Володин проведет встречу с врачами и медперсоналом Центральной районной больницы.

Напомним, в ходе посещения Романовского района Вячеслав Володин подверг критике работу медицинских учреждений районного уровня, подчеркнув, что неукомплектованность кадрами менее, чем 50%, негативно сказывается на представляемой медицинской помощи. На встрече жители Романовки рассказали Вячеславу Володину, что в районной больнице есть аппарат УЗИ, но нет врачей, которые могли бы на нем работать, также остро ощущается нехватка других специалистов, например, хирургов.

Вячеслав Володин предложил реализовать в Саратовской области программу развития отдаленных территорий, которая, по его мнению, могла бы включать в себя Романовский, Александрово-Гайский, Озинский, Перелюбский, Ивантеевский, Турковский, Самойловский районы.

Также в ходе поездки в райцентры Перелюб и Ивантеевку Вячеслав Володин планирует посетить общеобразовательные школы с целью рассмотреть возможность строительства рядом со школами спортивных комплексов открытого типа.