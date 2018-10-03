У Дубков Kia протаранила эвакуатор

3 Окт. 08:07 2018-10-03T08:07:24+03:00

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В Саратовской области 2 октября случилась авария. Как сообщил "КП-Саратов" спецкорреспондента, ДТП произошло на объездной дороге в районе Дубков. По предварительным данным, водитель Kia поздно увидел эвакуатор ГАЗель. Спецтехника грузила машину. Иномарка протаранила эвакуатор.

А результате пострадал один из участников происшествия. На место прибыли врачи, спасатели облспаса и сотрудники ГИБДД. Мужчину вытащили из покореженной иномарки спасатели.

Водитель Kia попал в больницу.