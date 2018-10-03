2018-10-03T11:29:39+03:00
Происшествия

Пьяный водитель Mercedes протаранил УАЗ «Патриот», покалечив 4 человек

Взрослые и 7-летний мальчик попали в больницу
Мария ГОШИНА
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В Саратове 2 октября произошла авария. Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на улице Крымской Заводского района напротив дома N34.

По предварительным данным, пьяный водитель автомобиля Mercedes, пересек две сплошные линии и протаранил УАЗ «Патриот». В результате лобового столкновения пострадали четыре человека. В том числе и школьник.

Взрослые и 7-летний мальчик попали в больницу.

Один из пострадавших - в реанимации.

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