На Григорьева днем погорельцы остались без квартиры

3 Окт. 08:19 2018-10-03T08:20:10+03:00

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В центре Саратова 2 октября случился пожар. Как сообщили "КП-Саратов" в ГУ МЧС региона, тревожный вызов пришел на пульт дежурного в 13 ч. 43 м.

Жители рассказали о о загорании квартиры жилого дома по адресу на ул. Григорьева.На место выехали 10 огнеборцев и в 14:01 пожар был полностью ликвидирован.

-Площадь огня составила 6 кв. метров. Причина ЧП устанавливается. В результате пострадавших нет,- уточнили в главке.