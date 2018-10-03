В Ртищево днем огонь уничтожил машину

3 Окт. 07:54 2018-10-03T07:54:32+03:00

Жертв и пострадавших нет

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В Ртищево 2 октября сгорел автомобиль. Как сообщили "КП-Саратов" в ГУ МЧС, тревожный вызов пришел в 14 ч. 38 м.

От жителей поступило сообщение о загорании автомашины в Ртищево на ул. Зои Космодемьянской. На тушение выехали 3 человека личного состава. В 14:47 огонь был полностью ликвидирован.

-Площадь сгоревшей территории составила 1 кв. метр. Причина ЧП устанавливается. Жертв и пострадавших нет,- отметили в главке.