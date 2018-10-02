Максим Матвеев хотел бы снять сказку ужасов о своих детских страхах

2 Окт. 21:48 2018-10-02T22:06:38+03:00

Но пока звезда «Стиляг» снимается в кино в роли декабриста и готовится выйти на телеэкраны в «Провокаторе»

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Известный российский актер Максим Матвеев поделился с корреспондентом «КП-Саратов» своими творческими планами на ближайшее будущее. Встретиться с заслуженным артистом России, звездой фильмов «Стиляги» и «Анна Каренина», актером МХТ имени А.Чехова удалось 2 октября в рамках фестиваля детского и юношеского кино «Киновертикаль», который проходит в эти дни в Саратове.

- Осенью, скорее всего в ноябре, на Первом канале выйдет сериал «Провокатор», который мы сейчас везем представлять на телерынок в Канны, через неделю. Кроме этого, сейчас работаю над главной ролью в проекте «Союз спасения», посвященном истории восстания декабристов на Сенатской площади. Режиссирует ее Андрей Кравчук, создавший фильмы «Адмирал», «Викинг» и т.д. Историческое масштабное полотно, очень интересное, снимается уже больше года, настоящий байопик, — рассказал «КП-Саратов» Матвеев.

Максим отметил, что это только та часть проектов, информацию об участии в которых он может озвучить.

Говоря о фестивале юношеского кино Матвеев признался, что его мечтой всегда было снять сказку-страшилку, основанную на своих детских страхах.

Максим МатвеевФото: Александр Уриевский

В этом году на фестиваль в Саратове кроме Максима Матвеева, приехали режиссер Иван Иванович Твердовский, Елена Коренева и Андрей Ташков, а также Иван Шахназаров с фильмом «Рок», который был показан на «Кинотавре 2017».

Главным «гвоздем» фестиваля станет его президент, мультипликатор Гарри Бардин.

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