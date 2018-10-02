Из горящего ТРЦ «Триумф Молл» вывели 400 человек
Стали известны подробности пожара, который случился сегодня, 2 октября, в ТРЦ «Триумф Молл». Как уточнили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, тревожный вызов пришел в 19.32.
Поступило сообщение о том, что в ТРЦ «Триумф Молл» происходит задымление в кафе «Восточный Экспресс» на 2 этаже в Кировском районе на ул. Зарубина, 167.
- Пожарно-спасательные подразделения автоматом выехали по вызову № 3, - сообщили в главке. - Всего было эвакуировано 400 человек сотрудниками торгового комплекса.
В МЧС назвали причину пожара: загорелась фритюрница на площади в метр квадратный. Огонь был ликвидирован огнетушителем до прибытия расчетов МЧС.
Во время ЧП пострадал один человек.