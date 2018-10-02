2 Окт. 19:10 2018-10-02T19:22:48+03:00

В Саратове опять эвакуировали "Триумф Молл"

На месте работают все экстренные службы

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В Саратове сегодня вечером, 2 октября, опять эвакуировали ТРЦ "Триумф Молл".

ЧП случилось в ТЦ на пересечении улиц Астраханской и Кутякова. Из здания вывели посетителей и сотрудников торгового центра «Триумф-Молл».

Как сообщили очевидцы с места эвакуации, по предварительным данным, в здании центра была угроза возгорания.

Есть информация, что вспыхнула фритюрница «Восточного экспресса». Кафе расположено на 2 этаже. Огонь не успел распространиться более чем на квадратный метр.

На месте работают все экстренные службы.