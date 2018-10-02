Предложения Володина по архитектуре и дизайну предуниверсария всем понравились — Панков

2 Окт. 17:41 2018-10-02T18:00:52+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков принял участие во встрече с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

- На встрече были обозначены вопросы и темпы строительсва предуниверсария. Предложения спикера по архитектуре и дизайну всем понравилась. И главное, качество и уровень строительства для и ради детей. Мэр защитил проект строительства стадиона Волга. Подходы мэра Исаева Володин рассматривает как партнерские. Он предлагает, по возможности, какие-то работы брать на себя. Это уже хороший шаг городской власти, — заявил Николай Панков в своем Телеграм-канале «Пара слов».