В Перелюбе, Ивантеевке, Самойловке могут появиться спортплощадки

2 Окт. 17:34 2018-10-02T17:34:29+03:00

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На встрече председателя Государственной думы Вячеслава Володина с представителями Саратова и депутатом Госдумы Николаем Панковым был рассмотрен вопрос начала реализации благотворительного проекта по реконструкции стадиона «Волга».

Сегодня идет работа над подготовкой проектно-сметной документации, после чего можно будет говорить, какой объем средств необходим на реализацию этого проекта. Планируется, что благотворительный проект будет состоять из двух частей: первая часть предусматривает строительство самого стадиона, а вторая часть — реконструкция помещений, находящихся внутри трибун, в которых будут оборудованы помещения для проведения тренировок в зимний период времени.

В ходе встречи Вячеслав Володин затронул вопрос продолжения реализации его благотворительного проекта по строительству спортивных комплексов открытого типа на пришкольных территориях. В этом году спортивные комплексы открытого типа были построены в Озинках, Романовке, Александровом Гае, в г. Балаково рядом со школой №27 и в Комсомольском поселке Саратова рядом со школй №39 школой. На стадии строительства находится спортивный комплекс рядом с гимназией №5 в Комсомольском поселке. Планируется, что здесь будут обустроены футбольное поле с всепогодным покрытием (зимой поле можно использовать под каток), теннисный корт, площадка для занятий волейболом и баскетболом, беговые дорожки, площадки для воркаута и территории для сдачи нормативов ГТО.

Обсуждался вопрос продолжения реализации этого проекта в 2019 году. Вячеслав Володин считает, что правильно продолжить благотворительный проект в Перелюбе, Ивантеевке, Самойловке.