2018-10-02T17:31:09+03:00
Общество

Строительство пристройки к гимназии №89 идет с отставанием

Вячеслав Володин призвал общественность контролировать ход работ
Екатерина Семенова
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин обсудил с представителями Саратова вопрос реализации проекта по строительству пристройки к гимназии №89.

- Строительство идет с отставанием, — считает Вячеслав Володин.

Строительство пристройки к гимназии №89 ведется в рамках федерального финансирования и должно быть завершено до конца текущего года. Общеобразовательное учреждение будет расширено на 400 ученических мест, что позволит уйти от обучения в две смены, а самое главное, у школьников появятся дополнительные учебные помещения, современный актовый зал, столовая, а также спортивный комплекс открытого типа на пришкольной территории.

Напомним, что по инициативе Вячеслава Володина в 2009 году к гимназии возвели первую пристройку — физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

Комментируя строительство объектов в поселке Елшанка, Вячеслав Володин обратил внимание на то, что «работы предстоит много, почивать на лаврах рано!»

Он отметил, что в данный момент необходим контроль за реализацией проектов.

- Хочется сказать слова благодарности общественному совету поселка. Неравнодушные, активные жители поселка в ежедневном режиме посещают строительные площадки и самостоятельно контролируют ход работ. Надеюсь на их поддержку, — сказал Вячеслав Володин.

Кроме того в числе реализуемых по инициативе Вячеслава Володина благотворительных проектов обсудили строительство Предуниверсария для одаренных детей из малообеспеченных и неполных семей, детей сирот, которое началось в начале этого года. Новое образовательное учреждение интернатного типа рассчитано на обучение 320 детей из Саратова и районов области и проживание 125 детей.

Учебный блок будет включать в себя классы и лаборантские, медицинский блок и библиотеку. Также планируется построить столовую с обеденным залом и актовый зал. Оба корпуса будут соединены с бассейном университета.

Обучение будет проходить с 8 по 11 класс, по четыре класса в каждой параллели, по 20 учеников в каждом классе. Помимо предметов, входящих в учебный план, будут присутствовать профильные дисциплины такие, как программирование, робототехника, биотехнологии и искусственный интеллект.

Среди партнеров кроме фондов и финансовых институтов в реализации проекта участвует компания «Яндекс», а также 4 ведущих вуза Саратовской области: СГУ, СГМУ, СГАУ, СГТУ.

На сегодняшний день на месте будущего Предуниверсария ведутся строительно-монтажные работы в обоих блок-секциях.

- Мы планируем завершить реализацию этого проекта к сентябрю 2020 года. С одной стороны, время есть, с другой стороны, уже сегодня необходимо думать о формировании преподавательского состава, приглашать на работу лучших учителей, параллельно готовить образовательные программы, а это значит, необходимо работать с высшими учебными заведениями не только Саратова, но и Москвы, чтобы все самое новое было привнесено в обучение. Этот проект сам по себе новый, подобный проект реализуется в таком виде впервые не только на территории области, но и в стране. Нам необходимо за оставшееся время все взвесить и проанализировать все риски, с тем, чтобы с начала 2020 года начать отбор ребят, которые будут учиться в Предуниверсарии с 1 сентября 2020 года, — прокомментировал Вячеслав Володин.

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