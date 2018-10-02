В СГТУ обсудили внедрение региональной модели национальной системы квалификации

2 Окт. 17:02 2018-10-02T17:02:25+03:00

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2 октября 2018 в Научно-информационном центре СГТУ им. Гагарина Ю.А. прошла Региональная конференция «Национальная система квалификаций: региональная модель развития в Саратовской области».

Организаторами конференции выступили: Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., Министерство занятости, труда и миграции Саратовской области, Национальное агентство развития квалификаций, Торгово-промышленная палата Саратовской области.

Конференция стартовала с работы двух дискуссионных площадок, на которых обсуждались особенности развития рынка труда в условиях формирования региональной инфраструктуры Национальной системы квалификаций и правовые аспекты трудовых отношений в развитии профессиональных компетенций и регулировании рынка труда.

В пленарном заседании приняли участие заместитель председателя правительства Саратовской области Валентина Гречушкина, и.о. ректора Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А Олег Афонин, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Национальное агентство развития квалификаций» Александр Лейбович, министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова.

- Система развития квалификаций – это масштабный проект в интересах экономики, который затрагивает все регионы. На базе СГТУ создан методический центр, который объединяет специалистов-экспертов. Под эгидой правительства мы проводим изучение запросов работодателей – какие кадры им нужны. Сбором, обработкой и анализом данных и будет заниматься методический центр, - пояснила Валентина Гречушкина.

- Система национальных квалификаций – это целый комплекс мероприятий: мониторинг рынка труда, составление оптимального регионального списка профессий, которые необходимо развивать, помощь отраслевым советам в формировании центров оценки. Национальная система квалификаций – это не только экзамены, это те маяки, которые нужны и бизнесу, и работникам. Саратовская область, обретя такой серьезный интеллектуальный ресурс, как технический университет, будет активно развиваться в этом направлении, - отметил Александр Лейбович.

В ходе итогового заседания были подписаны соглашения о сотрудничестве/взаимодействии между: Правительством Саратовской области и автономной некоммерческой организацией «Национальное агентство развития квалификаций»; Региональным методическим центром национальной системы квалификации в Саратовской области и Советом по профессиональным квалификациям офисных специалистов и вспомогательных административных работников; Региональным методическим центром национальной системы квалификации в Саратовской области и Торгово-промышленной палатой Саратовской области.

Проведение мероприятия поспособствует внедрению региональной модели национальной системы квалификации и оптимизации внедрения профессиональных стандартов в организациях Саратова и области.

- Последовательное формирование нормативно-правовой и организационной структуры национальной системы свидетельствуют о серьезных и долгосрочных планах государства в этой сфере. Единственным сдерживающим фактором формирования национальной системы на данный момент является слабое развитие находящейся в ее основе инфраструктуры и недостаточное методическое и информационное сопровождение, – говорит Сергей Суряпин, руководитель Регионального методического центра национальной системы квалификаций в Саратовской области. - Создание на базе СГТУ имени Гагарина Ю.А. Регионального методического центра (РМЦ) является важным шагом на пути преодоления этого препятствия и формирования регионального сегмента национальной системы на территории области. В сложившихся условиях главной целью Центра становится объединение усилий всех заинтересованных в развитии системы сторон и создание универсальной площадки для эффективного взаимодействия сфер труда, образования и государственной власти.