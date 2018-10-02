2018-10-02T17:01:56+03:00
Звезды

Максим Матвеев сравнил Саратов со взлетной полосой

Он объяснил, как сам улетел отсюда
Александр Уриевский
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Максим Матвеев в СаратовеМаксим Матвеев в СаратовеФото: Александр Уриевский
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Известный российский актер Максим Матвеев 2 октября провел пресс-ланч в Саратове. Его пригласили сюда на международный детский фестиваль «Киновертикаль», который стартовал в нашем городе сегодня.

Корреспонденту «КП-Саратов» Заслуженный актер России рассказал, чем любит заниматься в Саратове и объяснил, почему его заряжает особой энергией родной город.

- Саратов заряжает меня энергией. Он для меня этап, ступень, шаг. За одной ступенью идет следующая, и когда здесь человек наполняется тем, что действительно искал, он идет дальше к следующей ступени развития. Рано или поздно наступает момент, когда ты получил здесь очень мощный заряд, который дает возможность расти и развиваться дальше, но уже на другой территории. Это удивительное место, которое очень сильно объединяет. Город как взлетная полоса, с которой поднимаются далеко и мощно определенные лайнеры, — рассказал Матвеев.

Артист, закончивший театральный факультет местной консерватории, отметил, что в отличие от Москвы, в Саратове он очень любит гулять пешком.

- У меня здесь живет бабушка, и я очень люблю по Саратову гулять. Каждый раз иду по местам, где рос, где что-то с тобой происходило, периодически возвращаешься в ту саратовскую жизнь. Самое главное – отрада этого места – люди, которые здесь живут.

Я не представляю, как бы сложилась моя жизнь, если бы в биографии не было Саратова, - признался Максим Матвеев.

Максим Матвеев рассказал, почему уехал из Саратова.

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