2018-10-02T16:55:42+03:00
Общество

Панков: Саратовские стройки — наиболее статусные в стране

Вячеслав Володин обсудил возведение многоквартрного дома в Елшанке
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков сегодня принял участие во встрече представителей Саратова с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

- Наверное, эпопея с переселением людей из бараков в Елшанке никогда не завершится. Сегодня на встрече у Володина мэр города Исаев доложил, что требуемое количество квартир в строящемся доме увеличилось еще на восемь. Это стало ясно, когда город провел поквартирный обход жильцов елшанских бараков. Хотя такую задачу ставил Володин городу в самом начале, ровно год назад. Сегодня в Москве конечная цифра жильцов была зафиксирована. И доведена до сведения в присутствии строителя Сеноженской — 256 семей, — написал Николай Панков в своей Телеграм-канале «Пара слов».

Как сообщил Панков, на встрече спикер Госдумы рассказал мэру, тоже в присутствии строителя, как измельчал строительный комплекс. А точнее до чего его довели.

- Отмечу, при Ипатове был выбран подход не строить больше и качественней, а «набивать» больше и быстрее двумя аффилированными организациями. Последствия, в том числе, и сотни обманутых дольщиков. Поликлиника в Елшанке теперь будет пристроенная. За это отвечает область. Замечу, на нее пока нет даже проекта. Требование Володина — чтобы сдача объектов была синхронной, с обустройством территории, детской площадки и инфраструктуры. Даже обязал строителей в подвале устроить для людей сарайчики. Присутствуя сегодня на совещании, подумал крамольную мысль. Наши стройки — наиболее статусные в стране. Нигде не присутствует и лично не контролирует ход строительства председатель органа законодательной власти такого уровня, — отметил Николай Панков.

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