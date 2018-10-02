В доме в Елшанке число квартир увеличено до 256

2 Окт. 16:43 2018-10-02T16:43:28+03:00

Вячеслав Володин считает, что заселение может начаться уже через год

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин встретился с делегацией Саратова. В мероприятии приняли участие депутат Госдумы Николай Панков, глава Саратова Михаил Исаев, представители строительных организаций.

Один из рассмотренных вопросов касался строительства дома в Елшанке. Это благотворительный проект Вячеслава Володина.

В октябре 2017 года жители бараков в Елшанке обратились к спикеру Госдумы с просьбой содействовать в расселении, так как были признаны аварийными после 1 января 2012 года и не вошли в программу. Вячеслав Володин принял решение построить многоквартирный дом с привлечением спонсорских средств.

Изначально в нем планировали расселить 226 семей, но уже после начала строительства выяснилось, что расселить необходимо еще два барака. Таким образом благотворительный проект вырос до 248 семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

На сегодняшнем совещании стало известно, что не все семьи были расселены, поэтому принято решение увеличить число квартир в доме до 256. В связи с этим поликлиника будет располагаться в пристроенном помещении.

- Нам удалось войти в график производства строительных работ по многоквартирному дому в поселке Елшанка — сегодня можно говорить о возможности заселения дома в сентябре следующего года, — сказал Вячеслав Володин.

Сейчас на доме ведется строительство на всех шести блок-секциях. На секции «А» возведены стены пятого этажа, смонтированы плиты перекрытия, идет монтаж окон. На секции «Б» строители работают на уровне третьего этажа, а на секции «В» — первого. В секциях «Г», «Д» и «Е» идет сроительство фундамента.

- Если на будущий год у нас будут необходимые средства на завершение строительства, — а это благотворительные средства, которые перечисляются на строительство жилого дома под отселение жителей из авариного жилья, — то при таком графике производства строительных работ, который организован сегодня, можно будет говорить о том, что в сентябре следующего года дом может быть сдан под заселение, — сообщил Вячеслав Володин.

Он отметил, что мэрии Саратова уже сейчас необходимо готовиться к благоустройству придомовой территории. По его словам, его можно будет выполниь в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в будущем году.

Региону следует синхронизировать строительство поликлиники со строительством жилого дома, для того чтобы одновременно можно было ввести объекты в эксплуатацию.