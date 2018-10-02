В Солнечном-2 за 5 лет не построили запланированную спортплощадку

2 Окт. 16:27 2018-10-02T16:27:16+03:00

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Мэрия Саратова с ОАО «ИКСО» в 2013 году заключила договор аренды земельного участка площадью 9 467 кв.м, на улице им. Тархова С.Ф., в Солнечном-2.

Участок между гипермаркетом «Магнит» и строящимся Дворцом спорта «Газовик» был предоставлен в аренду сроком на 49 лет с целью строительства зданий и сооружений для занятий физкультурой и спортом без мест для зрителей. Участок ограниченный улицей Тархова и проспектом Героев находится поблизости от площадки строительства школы на 1100 мест, которое инициировал спикер ГД РФ Вячеслав Володин.

Судом установлено, что в администрации Саратова отсутствует проектная документация на строительство каких-либо объектов здесь.

Таким образом, земельный участок, арендуемый ИКСО, не используется более 5 лет, что является основанием для досрочного расторжения договора по инициативе арендодателя.

Суд принял решение расторгнуть договор аренды.