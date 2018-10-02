В Саратовской области начнутся проверки по выявлению теневой занятости

2 Окт. 15:22 2018-10-02T15:22:54+03:00

Также поручено пресекать нарушения при оплате за ЖКУ

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В правительстве Саратовской области обсудили обеспечение правопорядка в регионе.

Совещание, в котором приняли участие представители правоохранительных органов, провел губернатор Валерий Радаев.

Как было отмечено на мероприятии, отдельные управляющие компании и ресурсоснабжающие организации нерушают порядок начисления платы за коммунальные услуги. Тем самым ущемляются права граждан. Были рассмотрены меры для избежания этого.

Также были даны поречения по вхождению в отопсезон и контролю за начислению оплаты за ЖКУ.

Валерий Радаев обсудил с правоохранителями вопросы легализации теневой занятости. Было принято начать проверки юридических лиц и предпринимателей, которые допустили нарушения в сфере занятости.