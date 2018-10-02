В Саратовской области начнутся проверки по выявлению теневой занятости
В правительстве Саратовской области обсудили обеспечение правопорядка в регионе.
Совещание, в котором приняли участие представители правоохранительных органов, провел губернатор Валерий Радаев.
Как было отмечено на мероприятии, отдельные управляющие компании и ресурсоснабжающие организации нерушают порядок начисления платы за коммунальные услуги. Тем самым ущемляются права граждан. Были рассмотрены меры для избежания этого.
Также были даны поречения по вхождению в отопсезон и контролю за начислению оплаты за ЖКУ.
Валерий Радаев обсудил с правоохранителями вопросы легализации теневой занятости. Было принято начать проверки юридических лиц и предпринимателей, которые допустили нарушения в сфере занятости.