Начальник отряда колонии Пугачева принес заключенному наркотики
Изъятие наркотиков у сотрудника колонии.
В Пугачеве Саратовской области бывшего сотрудника колонии будут судить за подготовку к получению взятки.
24-летнего сотрудника колонии обвиняют в том, что он собирался за взятку доставить крупную партию наркотиков одному из осужденных, сообщили «КП-Саратов» в ведомстве.
Следователи полагают, что в июле начальник отряда пугачевской колонии согласился получить от заключенного 50 тыс. рублей. 25 ибля он принес в исправительное учреждение более 80 граммов наркотика, что является крупным размером.
Он не успел его передать, так как был задержан сотрудниками УФСБ, ГУ МВД и УФСИН.
Расследование уголовного дела продолжается.