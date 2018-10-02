2018-10-02T14:34:56+03:00
Происшествия

Начальник отряда колонии Пугачева принес заключенному наркотики

Теперь он сам попал на скамью подсудимых
Екатерина Семенова
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Изъятие наркотиков у сотрудника колонии.

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В Пугачеве Саратовской области бывшего сотрудника колонии будут судить за подготовку к получению взятки.

24-летнего сотрудника колонии обвиняют в том, что он собирался за взятку доставить крупную партию наркотиков одному из осужденных, сообщили «КП-Саратов» в ведомстве.

Следователи полагают, что в июле начальник отряда пугачевской колонии согласился получить от заключенного 50 тыс. рублей. 25 ибля он принес в исправительное учреждение более 80 граммов наркотика, что является крупным размером.

Он не успел его передать, так как был задержан сотрудниками УФСБ, ГУ МВД и УФСИН.

Расследование уголовного дела продолжается.

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