В Саратовской области синоптики пообещали дождь с грозой

3 Окт. 06:21 2018-10-03T06:21:51+03:00

Столбик термометра покажет днем от 12 до 17 градусов

Изменить размер текста: A A

На территории Саратовской области 3 октября днем синоптики обещали грозу.

Как сообщили "КП-Саратов" в ГУ МЧС региона, в большинстве районов ожидается облачная погода с прояснениями.

- Днём в большинстве районов может пройти небольшой и умеренный дождь. Днем возможна гроза,- отметили в главке со ссылкой на местных синоптиков, - Ветер будет дуть южныйскоростью в 5-10 м/с, местами вероятны порывыдо 12-17 м/с.

Столбик термометра покажет днем от 12 до 17 градусов, местами в южной половине воздух прогреется до 21 градусов.