В Саратовской области синоптики пообещали дождь с грозой
Столбик термометра покажет днем от 12 до 17 градусов
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На территории Саратовской области 3 октября днем синоптики обещали грозу.
Как сообщили "КП-Саратов" в ГУ МЧС региона, в большинстве районов ожидается облачная погода с прояснениями.
- Днём в большинстве районов может пройти небольшой и умеренный дождь. Днем возможна гроза,- отметили в главке со ссылкой на местных синоптиков, - Ветер будет дуть южныйскоростью в 5-10 м/с, местами вероятны порывыдо 12-17 м/с.
Столбик термометра покажет днем от 12 до 17 градусов, местами в южной половине воздух прогреется до 21 градусов.