Саратовцы "выстрелили" 12-ю наградами на турнире Лиги дзюдо "Аврора"

2 Окт. 13:49 2018-10-02T13:49:54+03:00

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Саратовские дзюдоисты завоевали 12 наград на престижном турнире единоборцев в Питере. Как сообщили "КП-Саратов" в минспорта области, спортсмены «СШОР по дзюдо «Сокол» завоевали четыре золотых, шесть серебряных и две бронзовые медали I этапе Санкт-Петербургской Лиги дзюдо «Аврора»

Поединки прошли с 29 по 30 сентября в спортивном комплексе «М 1 Арена». Саратовцы показали класс в своих весовых категориях.

Золотые медали завоевали Илья Топтыгин, Илья Тугушев, Курбонова Зарина и Гадашова Хадижа.