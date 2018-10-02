В селе Лох полицейские поймали жителя с маковой соломкой

2 Окт. 13:24 2018-10-02T13:25:25+03:00

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В Новобурасском районе полицейские задержали мужчину с наркотиками. Как сообщили "КП-Саратов" в ГУ МВД региона, местного жителя задержали 24 сентября в 18.15 сотрудники полиции в селе Лох у дома №1 по ул.Ленина. 42-летний рецидивист при себе имел полимерный пакет, в котором обнаружили части растения "мак".

Согласно справки экспертов об исследовании, вещество растительного происхождения является наркотическим средством - это маковая солома, массой 26.2 гр.

Полицейские возбудили уголовное дело.