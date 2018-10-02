2018-10-02T13:22:09+03:00
Недвижимость

На Огородной в Саратове появится новый водопровод

До конца года его введут в строй
Ольга Муравлёва
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..Фото: Ольга Муравлёва
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В Саратове ООО «КВС» начало строить новый водопровод по Огородной и 7-й Нагорной улицам. 1 км полиэтиленовых труб пройдут от дома №60 по Огородной до 7-й Нагорной и по ней до дома №101.

- Этот участок наиболее изношенный и непригодный для ремонта, его проложили в 1976 году. За прошедшие два года его заделывали 50 раз. Рядом с водоводом находятся трамвайные пути и жилые дома. У последних постоянно затапливаются подвалы, рельсы зимой во время течей покрываются льдом, трамваи останавливаются. Поэтому мы приняли решение начать и закончить работу в этом году, — сообщил Всемирнов Вячеслав, начальник управления капитального строительства ООО «Концессии водоснабжения — Саратов».

Коммунальщики также отметили, что вода даже сейчас идет с протечками, так как конструкция повреждена. Они уже начали копать траншею для нового водопровода.

. Фото: Ольга Муравлёва

.Фото: Ольга Муравлёва

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