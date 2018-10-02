ООО «КВС» проложило новый водовод к саратовской ТЭЦ-5

2 Окт. 12:50 2018-10-02T13:20:55+03:00

Это нужно для бесперебойной подачи воды к теплоэнергоцентрали, обеспечивающей теплом более 60% города

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«Концессии водоснабжения — Саратов» завершили работы по строительству водовода диаметром 710 мм и протяженностью 1,9 тыс. м на ТЭЦ-5, находящейся на Вольском тракте.

Это нужно для бесперебойной подачи воды к теплоэнергоцентрали, обеспечивающей теплом более 60% города, а это Ленинский, Кировский, Октябрьский и Фрунзенский районы.

- Водовод проложили в 1988 году, сейчас он уже исчерпал свой ресурс. В 2017-м мы ликвидировали на объекте 40 повреждений. В связи с тем, что он очень важный, мы решили работать над ним в 2018 году, включили в инвестиционную программу. Сейчас эксперты будут исследовать качество воды, если дадут положительное заключение — пустим в работу водопровод, — сообщил Всемирнов Вячеслав, начальник управления капитального строительства ООО «КВС».

Недалеко от объекта рабочие также строят колодец с забросной задвижкой в случае ремонта, его еще называют мокрым колодцем. Во время аварии или других работ задвижку можно открыть, и вода сбрасывается с трубопровода.

Строительство колодца с забросной задвижкойФото: Ольга Муравлёва

На проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы коммунальщики потратили 57,5 млн рублей.