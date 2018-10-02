2018-10-02T13:20:55+03:00
Недвижимость

ООО «КВС» проложило новый водовод к саратовской ТЭЦ-5

Это нужно для бесперебойной подачи воды к теплоэнергоцентрали, обеспечивающей теплом более 60% города
Ольга Муравлёва
Поделиться:
..Фото: Ольга Муравлёва
Изменить размер текста:

«Концессии водоснабжения — Саратов» завершили работы по строительству водовода диаметром 710 мм и протяженностью 1,9 тыс. м на ТЭЦ-5, находящейся на Вольском тракте.

Это нужно для бесперебойной подачи воды к теплоэнергоцентрали, обеспечивающей теплом более 60% города, а это Ленинский, Кировский, Октябрьский и Фрунзенский районы.

- Водовод проложили в 1988 году, сейчас он уже исчерпал свой ресурс. В 2017-м мы ликвидировали на объекте 40 повреждений. В связи с тем, что он очень важный, мы решили работать над ним в 2018 году, включили в инвестиционную программу. Сейчас эксперты будут исследовать качество воды, если дадут положительное заключение — пустим в работу водопровод, — сообщил Всемирнов Вячеслав, начальник управления капитального строительства ООО «КВС».

Недалеко от объекта рабочие также строят колодец с забросной задвижкой в случае ремонта, его еще называют мокрым колодцем. Во время аварии или других работ задвижку можно открыть, и вода сбрасывается с трубопровода.

Строительство колодца с забросной задвижкой Фото: Ольга Муравлёва

Строительство колодца с забросной задвижкойФото: Ольга Муравлёва

На проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы коммунальщики потратили 57,5 млн рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет