В Саратове остановились троллейбусы трех маршрутов

2 Окт. 12:49 2018-10-02T12:49:39+03:00

Затор возник на перекрестке улиц Рахова и Вавилова

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В Саратове днем 2 октября остановились троллейбусы.

Как сообщили активисты в соцсети "ВКонтакте", в 12:45 было прервано движение троллейбусов №№ 2, 2а и 16.

Затор возник на перекрестке улиц Рахова и Вавилова.

Напомним, что утром не вышли на линию трамваи маршрута № 5 и троллейбусного маршрута № 2а.

- Данные маршруты остановлены,- отметили в профильном паблике.

А в 7:25 было прервано движение трамвайного маршрута №11 у остановки "Стадион Авангард".