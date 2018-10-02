В Саратове остановились троллейбусы трех маршрутов
Затор возник на перекрестке улиц Рахова и Вавилова
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В Саратове днем 2 октября остановились троллейбусы.
Как сообщили активисты в соцсети "ВКонтакте", в 12:45 было прервано движение троллейбусов №№ 2, 2а и 16.
Затор возник на перекрестке улиц Рахова и Вавилова.
Напомним, что утром не вышли на линию трамваи маршрута № 5 и троллейбусного маршрута № 2а.
- Данные маршруты остановлены,- отметили в профильном паблике.
А в 7:25 было прервано движение трамвайного маршрута №11 у остановки "Стадион Авангард".