В Саратове на 4-х дорогах благоустроили территорию после ремонта

2 Окт. 12:43 2018-10-02T12:43:35+03:00

Траншеи засыпали и закатали в асфальт

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В Саратове коммунальщики благоустроили территорию после вскрышных работ.

Как сообщили "КП-Саратов" в ООО "КВС", по договору " подрядные организации на постоянной основе призваны устранять последствия ремонтно-аварийных работ на сетях городского водокомплекса.

При проведении работ по обслуживанию городского водопровода им пришлось ликвидировать повреждения коммуникаций. Ремонт был связан с вскрышными работами.

В минувший понедельник, 1 октября, устранены повреждения проезжей части части дороги по ул. Тулупная, 2; 2-й Магнитный пр., 44а; 2-я Садовая, 104д; Ново-Астраханское шоссе, 39.