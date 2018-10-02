На саратовской трассе женщина на "Ладе" врезалась в "Шевроле Ланос"

2 Окт. 12:26 2018-10-02T12:26:47+03:00

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В Саратовском районе Саратовской области 1 октября произошла авария. Как сообщили "КП-Саратов" в ГИБДД региона, ДТП случилось в 08 часов 40 минут в СНТ "Саприот".

По предварителным данным, 50-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля "Лада", совершила неправильный маневр на проезжей части, в результате чего допустила столкновение "Шевроле Ланос". Иномарка двигалась навстречу под управлением 63-летнего водителя.

Пострадала виновницва аварии. Автоледи попала в больницу.