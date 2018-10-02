2018-10-02T12:26:47+03:00
Происшествия

На саратовской трассе женщина на "Ладе" врезалась в "Шевроле Ланос"

Автоледи попала в больницу
Мария ГОШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовском районе Саратовской области 1 октября произошла авария. Как сообщили "КП-Саратов" в ГИБДД региона, ДТП случилось в 08 часов 40 минут в СНТ "Саприот".

По предварителным данным, 50-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля "Лада", совершила неправильный маневр на проезжей части, в результате чего допустила столкновение "Шевроле Ланос". Иномарка двигалась навстречу под управлением 63-летнего водителя.

Пострадала виновницва аварии. Автоледи попала в больницу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Саратова столкнулись Volkswagen и Mazda 3
В Саратове пассажиры трамвая толкали врезавшуюся в вагон иномарку
Уволенному министру занятости Саратовской области нашли замену
Панков: Это не первый случай, когда Радаев встает на защиту интересов граждан
В саратовском минздраве изымают документы в связи со смертью женщины-диабетика
Двух жительниц Балакова оштрафовали за создание казино
В Энгельсе мужчина пришел спасти жизнь соседу и украл у него деньги
В салонах связи «Ростелекома» теперь можно получить заказы с сайта «Авито»
Пропавшая в Энгельсе 74-летняя пенсионерка найдена живой
Задавший вопрос уволенному министру саратовский депутат уверен, что ничего не изменится
На саратовский рынок не пустили яйца из Казахстана
Саратовчанка обманулась на 8,8 тыс. рублей при покупке собаки
Мэр Саратова поздравил руководителя шахматного клуба с 90-летием
На энгельсском мусорном полигоне строят вторую карту захоронения
Саратовский министр после официального увольнения доработает до конца рабочего дня
После скандала со служебными лошадьми в саратовской полиции «полетели головы»
В Энгельсе найден человеческий скелет