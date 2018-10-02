Отопление подается в 10,9% жилых домов Саратовской области

2 Окт. 12:14 2018-10-02T12:14:02+03:00

Два района полностью вошли в отопсезон

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Два района Саратовской области полностью вошли в отопительный сезон.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ, все жилые дома и объекты соцсферы Красноармейского района и ЗАТО Михайловский получают тепло.

Также отопление есть во всех жилых домах еще девяти районов: Дергачевском, Екатериновском, Ивантеевском, Новоузенском, Перелюбском, Романовском, Самойловском, Турковском и Федоровском.

В целом в регионе отопление подается в 10,9% жилых домов и в 30,7% объектов соцсферы.