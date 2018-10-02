2018-10-02T12:37:33+03:00
Спорт

Саратовские гимнастки победили в турнире «ROYAL SYMPHONY»

Девочки привезли три медали из Адлера
Мария ГОШИНА
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Саратовские гимнастки привезли медали из Адлера.

Как сообщили "КП-Саратов" в областном минспорта, воспитанницы спортшколы «Надежда Губернии» стали победительницами и призерами Открытого турнира по художественной гимнастике. «ROYAL SYMPHONY» прошел с 28 по 30 сентября, собрав в южном городе чемпионок из Сочи, Майкопа, Саратова, Симферополя, Москвы, Воронежа и других городов.

Саратовская команда «Звездочки» заняла 1 место в групповых упражнениях по программе 1 юношеского разряда. В индивидуальной программе Дарья Иргалиева заняла 2 место среди 9-летних девочек, Настя Капустина тоже стала второй.

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