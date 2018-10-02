Саратовские дзюдоистки завоевали две золотые медали на Всероссийских соревнованиях
Саратовцызавоевали несколько медалей на Всероссийских соревнованиях «Юность России» до 21 года по дзюдо. Как сообщили "КП-Саратов" в минспорта области, турнир прошел с 27 по 28 сентября, собрав чемпионов среди парней до 21 года по дзюдо.
В соревнованиях приняли участия и воспитанники «СШОР по дзюдо «Сокол».
-Золотые медали завоевали две саратовчанки - Ангелина Барашковав весовой категории до 52 кг и Алена Сатиева в весе до 70 кг, - отметили в минспорта.
Еще один саратовец Эмиль Курбанов, в категории до 81 кг уступив в полуфинале липецкому спортсмену, в схватке за бронзу встретился с представителем из Тульской области и уверенным броском одержал победу.
Бронзовую медаль завоевал Кантемир Мирзоев в весовой категории до 90 кг.