Саратовские дзюдоистки завоевали две золотые медали на Всероссийских соревнованиях

2 Окт. 12:00 2018-10-02T12:00:07+03:00

На счету саратовцев еще две "бронзы"

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Саратовцызавоевали несколько медалей на Всероссийских соревнованиях «Юность России» до 21 года по дзюдо. Как сообщили "КП-Саратов" в минспорта области, турнир прошел с 27 по 28 сентября, собрав чемпионов среди парней до 21 года по дзюдо.

В соревнованиях приняли участия и воспитанники «СШОР по дзюдо «Сокол».

-Золотые медали завоевали две саратовчанки - Ангелина Барашковав весовой категории до 52 кг и Алена Сатиева в весе до 70 кг, - отметили в минспорта.

Еще один саратовец Эмиль Курбанов, в категории до 81 кг уступив в полуфинале липецкому спортсмену, в схватке за бронзу встретился с представителем из Тульской области и уверенным броском одержал победу.

Бронзовую медаль завоевал Кантемир Мирзоев в весовой категории до 90 кг.