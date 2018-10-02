2018-10-02T22:34:19+03:00
Общество

В Саратове попрощались с Сергеем Утцем

На гражданскую панихиду пришли сотни человек
Тимур Гадеев
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Гражданская панихида по Сергею Утцу прошла в шестом корпусе СГМУ. Попрощаться с врачом-дерматовенерологом и общественным деятелем пришли сотни человек. Среди них были не только родные и близкие, но и студенты, военные, полицейские, журналисты и просто его бывшие пациенты.

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С прощальными словами выступили председатель Общественной палаты области Александр Ландо, министр здравоохранения Владимир Шульдяков, председатель Саратовской областной Думы Иван Кузьмин, коллеги-медики и друзья.

- Этот человек не только друг, — сказал в прощальном слове Александр Ландо, — но и человек, с которым всегда можно было поделиться чем-то сокровенным. Сергей Рудольфович был очень разносторонним и талантливым человеком. В медицине он был высоким профессионалом и всегда давал безошибочные рекомендации. В пятницу, в десятом часу вечера, мы с ним в последний раз говорили по телефону. Обсуждали какие-то дела, строили планы на будущее и на прощанье он мне сказал пророческие слова: «Береги себя». И я хочу сказать эти же слова всем собравшимся: «Берегите себя, чтобы помнить нашего товарища и друга».

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- Медицина понесла колоссальную утрату, — признался в прощальном слове Владимир Шульдяков. — Сергей Рудольфович был не только хорошим преподавателем, он был врачом от Бога, ярким и чутким человеком. Наверное, поэтому к нему и тянулись люди.

После прощальных слов, зачитали телеграммы с соболезнованиями из разных городов страны. По окончании гражданской панихиды, в Петропаловском храме, в Ленинском районе прошло отпевание. Похоронят Сергея Утца на старом Елшанском кладбище.

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Напомним, Сергей Утц погиб на пожаре в подвале загородного дома в селе Терновка Энгельсского района в ночь на воскресенье. Он вместе с супругой пытались потушить возгорание своими силами, но отравились ядовитыми веществами. Сергей Утц погиб на месте, а женщина была гсопитализирована.

Сергею Утцу было 57 лет. В 1984 году он окончил лечебный факультет Саратовского государственного медицинского института. Заведовал лабораторией оптической и лазерной терапии в Институте сельской гигиены и профессиональных болезней. Защитил докторскую диссертацию. Руководил секретариатом Совета безопасности Саратовской области. С 2007 года стал заместителем директора филиала ГТРК «Саратов», начальником службы информационных программ телерадиовещания. С марта 2011 года — работал главным врачом Клиники кожных и венерических болезней СГМУ.

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